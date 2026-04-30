Le propriétaire de Bece, Flora, en vente pour 10 milliards ?

Le géant du capital-investissement KKR envisage de céder Flora Food Group, l’ancienne division margarine d’Unilever. Le groupe, qui détient des marques telles que Becel, Blue Band et Bertolli, pourrait valoir jusqu’à 10 milliards de dollars.

Revirement dans le comportement

En 2018, KKR a racheté Flora (alors encore connue sous le nom d’Upfield) à Unilever pour 6,8 milliards d’euros, dans le cadre d’une restructuration stratégique suite à la menace d’une offre publique d’achat hostile de Kraft Heinz. En 2024, la société a été rebaptisée Flora Food Group, avec l’ambition de devenir « le plus grand producteur d’aliments d’origine végétale au monde ».