Lotus Biscoff lance un biscuit Tomorrowland

Des spéculoos et un festival de danse : cela ne semble pas être une association évidente. Pourtant, Lotus Bakeries s’associe à Tomorrowland pour proposer un biscuit Biscoff « édition limitée » fourré à l’espresso. L’objectif étant, semble-t-il, de rajeunir la clientèle.

Deux icônes belges

Lotus et l’organisation derrière Tomorrowland concluent un partenariat mondial, dont le premier résultat concret est un biscuit Biscoff Sandwich Cookie fourré à l’espresso. Ce produit est une première : pour la première fois, une gravure Tomorrowland remplace le logo Biscoff traditionnel sur le biscuit. C’est ainsi que « deux marques belges mondialement connues s’unissent », selon les entreprises.

Cette collaboration ne vise pas principalement le volume, mais l’expérience de marque et la visibilité internationale. Le déploiement se fera donc par étapes : la première vague de lancement débutera en Europe, en lien avec Tomorrowland Belgique au printemps 2026. Plus tard en 2026, une deuxième phase de lancement suivra dans la région Asie-Pacifique, dans le cadre de Tomorrowland Thaïlande. Lotus Bakeries profite ainsi du festival pour gagner en visibilité auprès d’une « communauté jeune et dynamique » sur de nouveaux marchés.

L’approche marketing est d’ores et déjà très large : animations en magasin, campagnes numériques et intégration dans l’écosystème Tomorrowland, notamment dans les hôtels et les sites événementiels. Grâce à des codes QR sur les emballages, les consommateurs peuvent participer à un jeu-concours pour gagner des expériences liées au festival.