Albert Heijn réduit le gaspillage alimentaire dans son rayon boulangerie grâce à l’IA

Albert Heijn déploie un système de réduction dynamique des prix dans le rayon boulangerie à travers tous les Pays-Bas. Grâce à une IA développée en interne, le détaillant prévoit les besoins en pain de chaque magasin et ajuste automatiquement les prix tout au long de la journée.

L’IA guide les décisions en matière de cuisson et de prix

Au cours de la journée, le prix des petits pains fraîchement cuits comme celui des pains entiers baisse progressivement, avec des réductions pouvant atteindre 70 %. Les clients peuvent voir ces réductions dans l’application AH, ainsi qu’en magasin sur les étiquettes numériques des rayons.

Ce système de tarification dynamique s’appuie sur « Bak » (Cuit), une application interne destinée aux rayons boulangerie. L’IA prévoit avec précision la demande tout au long de la journée et ajuste l’offre si nécessaire. Cela permet d’éviter la surproduction. Albert Heijn a déployé « Bak » dans tous ses magasins à l’été 2025, et au cours du second semestre, le gaspillage de pain dans ses propres magasins a déjà diminué de 815 000 kilogrammes.

« Un bel exemple de la manière dont nous utilisons l’IA »

Sjoerd Holleman, directeur Produit, IA et Marques spécialisées chez Albert Heijn : « Je suis fier que nous combinions désormais la cuisson intelligente et la tarification dynamique au rayon boulangerie. C’est précisément dans cette catégorie que le défi est de taille. En combinant technologie et IA avec des prix attractifs pour les clients, nous avons un impact positif en réduisant le gaspillage alimentaire tout en améliorant l’accessibilité financière pour les clients. Ce sont de beaux exemples de la manière dont nous utilisons l’IA pour atteindre nos objectifs de durabilité. »

Cette nouvelle approche au rayon boulangerie s’inscrit dans le cadre plus large du concept « Dernières chances ». Les produits dont la date de péremption approche bénéficient d’une réduction de prix afin d’éviter le gaspillage. Ainsi, les clients optent plus facilement pour des articles qui, autrement, risqueraient d’être perdus, tout en réalisant des économies sur leurs courses. Albert Heijn s’est fixé pour objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire dans ses propres opérations d’ici 2030 par rapport à 2016.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Albert Heijn combine données, technologie et efficacité ? Rejoignez The Buzz le 19 mai et découvrez six stratégies de supermarché totalement différentes mises en parallèle — et comprenez pourquoi elles fonctionnent. Attention : les inscriptions seront bientôt définitivement closes. Réservez dès maintenant l’une des dernières places.