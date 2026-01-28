Delhaize obtient le feu vert pour le rachat de Delfood, mais doit vendre certains magasins

L’Autorité belge de la concurrence a donné son feu vert à Delhaize pour l’acquisition de Delfood, sous réserve toutefois de certaines conditions. La vente officielle peut désormais être finalisée.

Sept magasins à céder

Il y a environ un an, Delhaize a annoncé le rachat de Delfood, filiale de LDz, l’ancien groupe Louis Delhaize qui avait déjà cédé Match et Smatch et cessé les activités de Cora en Belgique. L’acquisition concerne tous les magasins Louis Delhaize et les autres magasins approvisionnés par Delfood, soit 303 magasins au total, ainsi que les services logistiques et le siège social en Belgique. Cette acquisition renforce la position de Delhaize dans le segment des magasins de proximité sur le marché belge.

La transaction était soumise à l’approbation de l’Autorité belge de la concurrence (ABC). Mardi soir, Delhaize a annoncé avoir reçu l’autorisation pour cette acquisition. Le détaillant doit toutefois céder six magasins de proximité Delfood (Zaffelare, Anvers Nassau, Franklin Roosevelt Bruxelles, Alma, Messancy, Sint Maria Oudenhove) à un autre acteur, ainsi qu’un magasin Delhaize Shop&Go (gare centrale d’Anvers). Les magasins concernés et leur personnel ont déjà été informés. La conclusion officielle de la transaction est prévue pour la fin du mois.