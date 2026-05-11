Delhaize ouvre une salle de sport Lion Fit à son siège social

Delhaize a ouvert une salle de sport réservée à ses employés à son siège social de Kobbegem, près d’Asse. Avec Lion Fit, la chaîne de supermarchés souhaite ancrer davantage la santé et le bien-être au sein de son environnement de travail.

Poursuivre sur la voie d’un mode de vie sain

L’idée de Lion Fit n’est née qu’à la fin de l’année dernière. Thomas Camu, Employer Branding Manager, explique à HLN que Delhaize a d’abord testé le concept auprès de ses employés. « En novembre, nous avons présenté le projet pour la première fois et l’avons testé auprès de nos collaborateurs», dit-il. « Les réactions ont été immédiatement positives. »

Selon Illya Van Den Borre, SVP HR & Corporate Affairs chez Delhaize, le projet s’inscrit dans l’ADN du distributeur. « Delhaize est connu pour être un pionnier en matière d’alimentation saine, mais nous voulons également étendre ce mode de vie sain à nos propres collaborateurs », explique la porte-parole. Delhaize avait déjà organisé auparavant des initiatives sportives telles qu’un groupe de course à pied et des activités autour du vélo, du padel et du football.

Les inscriptions sont ouvertes

La salle de fitness dispose d’environ 25 appareils de musculation et de cardio et comprend également un espace dédié aux cours collectifs. Les collaborateurs peuvent y suivre notamment des cours de yoga, de pilates et des entraînements plus intensifs. Selon Camu, Delhaize souhaite délibérément maintenir un seuil d’accès bas. « L’objectif est que chacun puisse y faire du sport à son propre rythme et à son propre niveau. »

L’intérêt semble considérable. Le site de Kobbegem emploie environ 3 000 personnes. Avant même l’ouverture officielle, quelque 700 employés s’étaient déjà inscrits via l’application dédiée, qui leur permet également de réserver des cours collectifs. Sur LinkedIn, Delhaize qualifie cette nouvelle infrastructure de « lieu moderne et accessible où nous pouvons bouger, nous dépasser et travailler activement à notre bien-être ».