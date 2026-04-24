La vague de grèves chez Aldi s’étend : inquiétude concernant les ouvertures dominicales

Aldi envisage d’ouvrir ses magasins belges le dimanche, mais cette nouvelle sème l’inquiétude parmi les employés. Alors que quelques magasins du Limbourg avaient initialement cessé le travail, plus de 50 magasins sont aujourd’hui fermés dans tout le pays. La grève se poursuit également ce week-end.

Actions spontanées

Comme il s’agit d’actions spontanées, il est très difficile de savoir exactement quels magasins sont fermés et à quel moment. Vendredi matin, ACV Puls faisait état d’une cinquantaine de supermarchés fermés en Flandre, tandis que le BBTK signalait à l’agence de presse Belga une trentaine de magasins bloqués, y compris en Wallonie. De Beerse à Zelzate, la grève touche pratiquement toutes les provinces. Aldi parle quant à lui de « quelques dizaines de magasins ».

Les syndicats reçoivent des informations selon lesquelles les magasins resteront également fermés samedi, mais la situation est imprévisible et peut évoluer rapidement. Il s’agit de débrayages spontanés du personnel, « auxquels nous n’appelons pas, mais que nous soutenons bien sûr », déclare Koen van Schoubroeck, responsable national chez Aldi pour ACV Puls, à RetailDetail. Il y aurait également très peu de piquets de grève, selon Belga : plutôt que de mener une action organisée, les employés mécontents restent simplement chez eux en signe de protestation.

« Annonce brutale »

Les employés expriment d’abord leur mécontentement face à l’« annonce brutale » selon laquelle Aldi souhaite rester ouvert le dimanche. Le personnel a été pris au dépourvu, car il espérait discuter d’autres griefs, et la direction ne chercherait qu’une date en juin pour s’asseoir à la table des négociations. « C’est trop long à attendre. Les employés veulent connaître les intentions et savoir à quoi s’attendre », explique Van Schoubroeck, « de préférence dès aujourd’hui. »

Aldi regrette ces actions, étant donné que la chaîne « souhaite toujours donner toutes les chances à un dialogue social constructif », réagit le porte-parole Jason Sevestre. Personne n’ose prédire pour l’instant comment la situation va évoluer dans les jours à venir, mais il est déjà clair que l’agitation va perdurer chez le discounter.