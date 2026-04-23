Aldi envisage également d’ouvrir le dimanche

Tout comme Lidl, Aldi souhaite négocier avec les syndicats afin d’ouvrir ses magasins également le dimanche. Étant donné que Delhaize, Carrefour et Okay sont également ouverts le dimanche, Colruyt pourrait bientôt être la seule grande chaîne de supermarchés à rester fermée le dimanche.

Perte de chiffre d’affaires

La direction d’Aldi a indiqué jeudi qu’elle souhaitait négocier avec les syndicats au sujet de l’ouverture le dimanche. L’entreprise l’a confirmé au journal De Tijd. Le chiffre d’affaires aurait baissé de 0,2 % au premier trimestre. Le discounter perd des clients à mesure que de plus en plus de concurrents ouvrent le dimanche.

« Nous menons des discussions exploratoires avec les partenaires sociaux afin d’examiner les possibilités d’ouverture le dimanche. Nous souhaitons ainsi bâtir un avenir durable pour nos clients dans un marché de la distribution en pleine mutation et veiller à l’emploi de notre personnel », a déclaré Aldi.

Message vague

Mais les syndicats ont immédiatement suspendu la réunion après l’annonce, car le personnel des magasins avait déjà été informé des projets pendant la réunion. Ils affirment en outre que le message de la direction était vague : « Aldi ne souhaite concrétiser ses projets que lorsqu’il y aura plus de clarté sur ceux de la concurrence. Aucune réponse n’a ainsi été apportée à la question de savoir si, à l’instar de Lidl, elle ne souhaite ouvrir qu’une partie des magasins le dimanche matin et si ceux-ci seraient alors également ouverts le lundi matin », a déclaré Wilson Wellens, du syndicat ACLVB, au journal.

En mars, on a appris que Lidl menait également des discussions exploratoires sur l’ouverture le dimanche. Hier, Carrefour a encore annoncé une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, qui serait en partie due aux ouvertures dominicales depuis janvier. Seul Colruyt n’est pas favorable à l’ouverture le dimanche, car cela ne serait pas rentable pour la chaîne. La question est de savoir si la chaîne peut se permettre d’être la seule à rester fermée le dimanche.