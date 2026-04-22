Carrefour Belgique enregistre une croissance pour le quatrième trimestre consécutif

Carrefour Belgique a clôturé le premier trimestre 2026 avec une croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant de 0,8 %. Parallèlement, la satisfaction client atteint son plus haut niveau depuis 2021. Selon le distributeur, ce résultat est le fruit de choix stratégiques.

Ouvertures le dimanche et initiatives prix

Le chiffre d’affaires trimestriel en Belgique s’est élevé à 1,05 milliard d’euros. Carrefour se félicite d’avoir réalisé une croissance sur l’un des marchés de détail les plus compétitifs d’Europe. Ce chiffre positif, supérieur à la croissance comparable de 0,2 % enregistrée un an plus tôt, s’explique par une augmentation des volumes alors que l’inflation alimentaire a ralenti. Le nouveau plan stratégique porte ses fruits, selon l’entreprise.

Ainsi, depuis janvier, les magasins intégrés de Carrefour (40 hypermarchés et 43 supermarchés Market) sont également ouverts le dimanche. Des promotions ciblées et des prix structurellement plus bas sur les produits de première nécessité – regroupés sous les actions « Croc’Prix » – ont conduit à une dynamique commerciale plus forte. Dans le même temps, la part des produits Carrefour dans le chiffre d’affaires continue d’augmenter. Les activités de commerce électronique ont également connu une forte croissance au cours du dernier trimestre, avec une hausse de plus de 30 %. « Un résultat qui souligne encore davantage la pertinence du modèle multiformat (hypermarché, Market, Express et commerce électronique) », déclare Carrefour.

Au niveau du groupe, Carrefour a enregistré une croissance comparable de 2,2 % au premier trimestre de son exercice.