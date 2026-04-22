Des résultats solides pour Carrefour : pas encore d’impact de la guerre en Iran

Au premier trimestre de son exercice, Carrefour a enregistré une croissance comparable de 2,2 %. Le distributeur français gagne des parts de marché sur son marché domestique, tandis que ses activités en Espagne progressent également.

Gain de parts de marché en France

Selon le PDG Alexandre Bompard, cette croissance de 2,2 %, qui porte le chiffre d’affaires trimestriel à 21 milliards d’euros, est « solide » dans un contexte géopolitique et macroéconomique volatil. « Le Groupe ne constate actuellement aucun impact significatif de la crise au Moyen-Orient », déclare-t-il.

En France, le chiffre d’affaires à périmètre constant a augmenté de 1,4 % pour atteindre 11,139 milliards d’euros. Le distributeur y gagne des parts de marché à un rythme toujours plus soutenu, notamment dans les anciens magasins Cora qui, après leur conversion au modèle Carrefour, affichent une croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant de +2,3 %, contre +0,4 % pour les hypermarchés traditionnels. Les magasins Match ont également affiché une meilleure performance que les supermarchés historiques (+0,9 %), avec une croissance comparable de 3,4 %.

Une forte dynamique en Espagne

En Espagne, Carrefour a affiché une forte dynamique commerciale, avec une croissance comparable de 3,1 % sur le trimestre dans un marché dynamique. Les magasins de proximité ont notamment enregistré de solides performances. Les hypermarchés ont également affiché une croissance comparable de 2 %, tandis que le commerce en ligne a progressé de 9 %.

Au Brésil, le climat macroéconomique reste difficile, notamment en raison de taux d’intérêt très élevés. Dans ce contexte, Carrefour considère le léger recul de 0,8 % à périmètre comparable comme une performance résiliente.

Les « autres pays » – qui ne font plus partie des pays clés du groupe – ont enregistré une croissance comparable de 9,3 %, principalement grâce à une forte dynamique en Argentine (+23,6 %), tandis qu’une légère croissance de 0,8 % a également été observée en Belgique. En Pologne (-2,9 %), le marché de détail continue de souffrir d’une faible confiance des consommateurs.