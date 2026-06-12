La forte croissance de Lidl renforce la position de leader européen du groupe Schwarz

Les incertitudes économiques et géopolitiques n’ont que peu d’impact sur le groupe Schwarz, propriétaire de Lidl et de Kaufland: le chiffre d’affaires du numéro un européen de la distribution a de nouveau progressé de près de 6 % au cours du dernier exercice.

Malgré un chiffre d’affaires en ligne stable

Au cours de l’exercice 2025/26, qui s’est clôturé le 28 février, Schwarz a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 5,8 %, pour atteindre 185,8 milliards d’euros. Lidl a représenté plus des trois quarts du chiffre d’affaires du groupe : 140,2 milliards d’euros, soit une croissance de 8 milliards d’euros ou 6,1 %. Kaufland, la filiale d’hypermarchés qui étend actuellement sa plateforme en ligne aux Pays-Bas et à l’Espagne, a progressé de 4,3 % pour atteindre 36,7 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires en ligne de Lidl et Kaufland est resté stable à 1,7 milliard d’euros.