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Écrit par Stefan Van Rompaey
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La forte croissance de Lidl renforce la position de leader européen du groupe Schwarz

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Food12 juin, 2026
Shutterstock.com

Les incertitudes économiques et géopolitiques n’ont que peu d’impact sur le groupe Schwarz, propriétaire de Lidl et de Kaufland: le chiffre d’affaires du numéro un européen de la distribution a de nouveau progressé de près de 6 % au cours du dernier exercice.

Malgré un chiffre d’affaires en ligne stable

Au cours de l’exercice 2025/26, qui s’est clôturé le 28 février, Schwarz a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 5,8 %, pour atteindre 185,8 milliards d’euros. Lidl a représenté plus des trois quarts du chiffre d’affaires du groupe : 140,2 milliards d’euros, soit une croissance de 8 milliards d’euros ou 6,1 %. Kaufland, la filiale d’hypermarchés qui étend actuellement sa plateforme en ligne aux Pays-Bas et à l’Espagne, a progressé de 4,3 % pour atteindre 36,7 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires en ligne de Lidl et Kaufland est resté stable à 1,7 milliard d’euros.

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