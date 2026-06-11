Kaufland lance sa plateforme de vente en ligne en Espagne et aux Pays-Bas

Kaufland étend sa plateforme de vente en ligne à l’Espagne et aux Pays-Bas cet été. Le distributeur allemand, qui, tout comme Lidl, fait partie du groupe Schwarz, entend devenir une alternative européenne à Amazon, Temu et autres plateformes similaires.

Une « réponse européenne » aux géants intercontinentaux

À partir de la fin de cet été, les consommateurs espagnols et néerlandais pourront choisir parmi des millions de produits proposés par des vendeurs tiers dans plus de 6 400 catégories via la boutique en ligne de Kaufland, promet l’entreprise. La gamme de produits s’étend de l’électronique et de la mode aux articles de jardinage, en passant par les équipements sportifs et les articles ménagers. Les commandes seront livrées directement par les vendeurs affiliés, tandis que Kaufland se chargera du service client et du traitement des paiements.

Kaufland se positionne explicitement comme une alternative européenne aux plateformes mondiales telles qu’Amazon, Temu et AliExpress. Selon le PDG Gerald Schönbucher, de plus en plus de consommateurs recherchent des plateformes qui opèrent conformément aux normes européennes en matière de protection des données, de sécurité des produits et de droits des consommateurs.

Neuf pays en Europe

Cette expansion s’inscrit dans une stratégie de croissance européenne plus large, puisqu’elle étend les activités de l’entreprise à neuf pays européens et vise à former « le plus grand réseau de places de marché d’origine européenne ». Kaufland exploite plus de 1 600 magasins physiques dans huit pays européens et n’a cessé de développer ses activités de place de marché en ligne ces dernières années.

En Allemagne, la plateforme affirme attirer jusqu’à 32 millions de visiteurs en ligne par mois et propose plus de 45 millions de produits. L’entreprise connaît également une croissance rapide sur d’autres marchés : en Autriche, le chiffre d’affaires de Kaufland.at a augmenté de 439 % l’année dernière, tandis que Kaufland.pl en Pologne a enregistré une croissance de 322 %.