Des baisses de prix permettent à Action d’enregistrer une croissance à deux chiffres

Les baisses de prix, l’expansion, l’élargissement de la clientèle et une forte demande de produits d’été ont permis à Action d’enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires de 14 % au cours du premier semestre. Le rythme de croissance est toutefois inférieur à celui de l’année précédente.

En bonne voie pour ouvrir 400 magasins

Le discounter non alimentaire Action a vu son chiffre d’affaires net progresser de 14 % au cours des six premiers mois de 2026, pour atteindre 8,3 milliards d’euros. À périmètre constant, la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 3,6 %. Ces chiffres solides ne peuvent toutefois masquer le fait que la chaîne connaît tout de même un certain ralentissement de sa croissance. Au premier semestre 2025, Action avait encore enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 17,9 %, tandis que la croissance à périmètre constant s’élevait à 6,8 %.

Le détaillant attribue cette croissance aux baisses de prix, qui ont attiré davantage de clients dans ses magasins. Le nombre moyen de clients par semaine a augmenté de 12 % pour atteindre 22,7 millions. Le réseau de magasins s’est agrandi de 121 points de vente, portant le total à 3 423 magasins répartis dans 15 pays. Le discounter reste ainsi en bonne voie pour ouvrir au moins 400 magasins d’ici 2026. Action a également créé 4 464 nouveaux emplois dans ses magasins, ses centres de distribution et ses bureaux. Les effectifs ont ainsi augmenté de 6 % par rapport à la même période de l’année dernière.

« Les prix bas rencontrent un franc succès »

« À une époque où de nombreux ménages gèrent leurs dépenses avec prudence, nous continuons à nous concentrer sur ce qui compte le plus pour nos clients : des produits de bonne qualité au prix le plus bas », déclare Hajir Hajji, PDG d’Action. « Conformément à notre concept, nous avons baissé nos prix en répercutant les économies réalisées sur nos clients. Ces prix plus bas rencontrent un franc succès, comme en témoignent notre clientèle croissante et la hausse de notre chiffre d’affaires net. »

Le détaillant poursuit également sa stratégie d’expansion. En Italie, Action a ouvert ses trois premiers magasins en Sicile, une nouvelle région comptant près de cinq millions d’habitants et présentant un potentiel de croissance considérable. Grâce à ces ouvertures, le nombre de magasins en Italie est passé à 241 et Action a renforcé sa présence à l’échelle nationale. En Slovaquie également, Action a franchi une étape importante avec l’ouverture de son 50e magasin, trois ans seulement après le premier.

Croissance des boutiques en ligne

Les températures estivales exceptionnellement élevées en Europe ont généré une forte demande de produits saisonniers tels que les ventilateurs, les serviettes de plage, les piscines gonflables et les barbecues. Cette demande s’est également reflétée dans la gamme estivale proposée via les boutiques en ligne d’Action aux Pays-Bas et en Belgique. Le développement rapide de ces plateformes vient compléter l’offre des magasins et permet aux clients d’accéder à une gamme étendue aux prix Action. Pour soutenir cette croissance, un nouveau centre de distribution de 30 000 m² a été inauguré la semaine dernière à Almere ; il s’agit du premier centre entièrement dédié aux boutiques en ligne Action. C’est à partir de là que sont approvisionnées les boutiques en ligne néerlandaises et belges.

Enfin, Action annonce l’ouverture d’un nouveau magasin au Shopping Cora Rocourt le 25 juillet, suivie d’un autre au Shopping Cora Sint-Lambrechts Woluwe le 6 août. D’autres ouvertures de magasins en Belgique sont prévues dans le courant de l’année. À l’heure actuelle, Action compte 231 magasins en Belgique.