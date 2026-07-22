[Étude] L’IA et la pression sur les prix affaiblissent le pouvoir des marques

En 2026, le consommateur se sent certes assez résilient sur le plan personnel, mais il fait de moins en moins confiance à l’économie. Selon le cabinet de conseil Roland Berger, ce paradoxe est au cœur d’un nouveau modèle de consommation : les gens continuent à dépenser, mais évaluent chaque achat avec plus de rigueur en termes de prix, de fonctionnalité et de bénéfice concret.

Optimistes malgré un pouvoir d’achat réduit

Entre février et mars, Roland Berger et l’institut d’études NativeResearch ont interrogé 6 000 consommateurs dans neuf pays, dont les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, les États-Unis, le Brésil et les Émirats arabes unis. Les chercheurs se sont également entretenus avec des dirigeants et d’autres acteurs du secteur de la consommation.