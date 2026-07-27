Mars Wrigley réchauffe le rayon surgelés avec Trü Frü

(publireportage) Mars Wrigley franchit une nouvelle étape en Belgique dans le secteur des surgelés avec Trü Frü, un snack à base de fruits surgelés enrobés de chocolat. La marque vise à attirer de nouveaux consommateurs et à créer de nouveaux moments de dégustation dans le rayon des surgelés, sur un marché des glaces qui renoue avec la croissance grâce à l’innovation.

Les glaces ont le vent en poupe

Avec Trü Frü, Mars Wrigley souhaite aller au-delà du simple ajout d’un en-cas supplémentaire au rayon surgelés. Les glaces constituent la quatrième catégorie d’en-cas la plus importante au monde, avec une croissance annuelle prévue de 5 % entre 2026 et 2030. En Belgique aussi, la catégorie a le vent en poupe : en 2025, les glaces ont enregistré une croissance de 13 % en valeur et de 10 % en volume. Aujourd’hui, le groupe agroalimentaire ajoute un nouveau moment de dégustation de glaces à l’offre.

Alors que Mars était jusqu’à présent principalement présent sur le marché des glaces avec des barres glacées – représentant environ 5 % de la catégorie des glaces –, telles que Snickers, Twix, Bounty et Mars, l’acteur du secteur des biens de grande consommation va aujourd’hui plus loin dans cette combinaison attrayante de chocolat, de croquant et de texture au sein d’un en-cas glacé. Trü Frü s’articule autour des fruits, du chocolat et des moments de partage.

Des fruits purs enrobés de chocolat

Trü Frü associe de vrais fruits à deux couches de chocolat. Mars Wrigley lance la marque en Belgique avec quatre variétés : fraises enrobées de chocolat blanc et au lait, framboises enrobées de chocolat blanc et noir, framboises enrobées de chocolat blanc et au lait, et ananas piña colada enrobé de chocolat blanc et de noix de coco. Les produits ne contiennent ni colorants artificiels, ni arômes artificiels, ni conservateurs et sont sans gluten. Trü Frü est déjà disponible dans la plupart des supermarchés belges.

Mars a racheté Trü Frü au premier trimestre 2023, après que la marque eut rapidement gagné du terrain aux États-Unis depuis son lancement en 2017. Le groupe positionne Trü Frü comme un en-cas « better-for-you », mais surtout comme un produit destiné à créer de nouveaux moments de consommation dans la catégorie des surgelés.

« Trü Frü est un véritable régal et répond parfaitement à un besoin des consommateurs dans la catégorie des produits surgelés. Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux consommateurs belges des solutions innovantes en matière d’en-cas venues des États-Unis. Nous sommes reconnaissants de la confiance que les distributeurs accordent à ce délicieux produit et nous nous réjouissons de ce nouvel ajout de Mars à la catégorie des produits surgelés. » Suzan Dindo, directrice générale Belux chez Mars Wrigley

Bien plus qu’une glace d’été

Avec Trü Frü, Mars Wrigley souhaite également dépasser le caractère saisonnier des glaces. Alors que la consommation classique de glaces est fortement liée aux journées chaudes et aux achats impulsifs, l’entreprise vise les moments de collation tout au long de l’année. Selon le groupe, les barres glacées Snickers, Twix, Bounty et Mars répondent avant tout à des moments de plaisir individuels. Trü Frü doit être plus souvent présent lors de moments de partage, par exemple lors d’une soirée entre amis ou comme petite gourmandise après le dîner.

C’est pourquoi Mars Wrigley associe également Trü Frü à la Journée internationale de l’amitié, le 30 juillet. Une étude de PanelWizard, menée en avril auprès de 537 femmes belges, a déjà montré que les moments de partage autour d’un repas jouent un rôle dans les amitiés. Ainsi, 83 % des femmes belges indiquent que partager un repas est important pour la qualité de leur amitié. Selon Mars Wrigley, Trü Frü s’inscrit dans cette tendance aux petits moments partagés.

Trü Frü allie le caractère familier du chocolat à l’image des fruits, perçus comme un ingrédient plus accessible et plus sain, ce qui séduit également les jeunes consommateurs. Pour les détaillants, cela offre en outre l’opportunité de positionner le rayon surgelés au-delà de sa simple fonction de destination pour les glaces traditionnelles.