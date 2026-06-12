[Filet Pur] Pression maximale !

Des milliers d’employés de supermarchés peuvent continuer à faire la grasse matinée le dimanche. Les discounters sont ainsi les Clubs Med du retail. Sauf à Hal, où on est accusé de saucissonnage. Avec ou sans ail, ce Filet Pur ?

Mauvais calcul

Cela va prendre un peu plus de temps que prévu. Il y a quelques mois, observateurs, experts autoproclamés et autres incurables je-sais-tout annonçaient qu’avant la fin de l’année, tous les discounters resteraient ouverts le jour du Seigneur, par pur instinct de survie ? Absolument, moi y compris. Je plaide coupable, Votre Honneur. Et oui, faire des prédictions, c’est difficile, surtout concernant l’avenir.