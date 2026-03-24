Lidl modifie sa politique promotionnelle : les offres débutent dès lundi

Lidl Belgique modifie le calendrier de ses promotions hebdomadaires. Dans son folder, le discounter propose encore plus d’offres promotionnelles, et désormais également des promotions dès le lundi. Le détaillant s’aligne ainsi sur le calendrier de concurrents tels qu’Aldi et Albert Heijn.

Quatre moments promotionnels

Le nouveau prospectus hebdomadaire de Lidl ne laisse planer aucun doute : « Commencez votre semaine avec Lidl. Encore plus de promotions, désormais à partir du lundi », peut-on y lire. Le folder s’ouvre sur des promotions sur les produits frais (fruits et légumes, viande, poisson, pain) et sur les grandes marques, valables du lundi au samedi. Viennent ensuite les promotions sur les marques de distributeur et les produits de saison, qui courent du mercredi au mardi, tout comme les promotions « jusqu’à épuisement des stocks » sur les grandes marques, disponibles pendant une semaine seulement.

Les offres sur les produits de soin, les fleurs et les produits non alimentaires (Parkside, Crivit) sont également valables du mercredi au mardi. Enfin, il y a des offres sur la mode et les produits ménagers, du vendredi au jeudi. Les offres du week-end que Lidl a lancées il y a quelque temps restent en vigueur le vendredi et le samedi.

« Pour les clients qui anticipent »

« Nous lançons désormais nos promotions dès le lundi afin de répondre aux attentes de ceux qui souhaitent organiser leurs achats et leur budget dès le premier jour de la semaine. Cette nouvelle dynamique nous permet d’accompagner une clientèle plus axée sur l’anticipation, tout en garantissant une continuité absolue pour nos habitués, qui conservent leurs promotions du mercredi », explique la porte-parole Walériane Dubois à La Libre. « Nous créons ainsi une expérience d’achat plus fluide et plus flexible. »

En Belgique, Aldi propose également un folder hebdomadaire avec des promotions dès le lundi, des offres non alimentaires et saisonnières dès le mercredi, des marques de premier plan dès le vendredi, des articles de mode et de ménage dès le samedi, ainsi que des offres spéciales week-end le vendredi et le samedi. Chez Albert Heijn, les offres commencent le lundi, chez Intermarché le mardi, chez Colruyt, Carrefour et Jumbo le mercredi, et chez Delhaize le jeudi.