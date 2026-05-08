Metro poursuit sa croissance malgré sa restructuration, grâce aux livraisons

Le groupe de distribution en gros Metro a augmenté son chiffre d’affaires et son résultat d’exploitation au cours du premier semestre de l’exercice 2025/2026, malgré des difficultés liées aux fluctuations des taux de change et à une réorganisation en profondeur en Allemagne. Ce sont surtout les activités de livraison qui ont tiré la croissance.

Les livraisons tirent la croissance

Au cours des six premiers mois, le chiffre d’affaires a augmenté de 2,9 % pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Les fluctuations monétaires ont toutefois pesé sur les chiffres publiés, notamment en raison de la faiblesse de la livre turque : à taux de change constants, la croissance s’est élevée à 3,5 %. L’EBITDA ajusté est passé de 468 millions à 493 millions d’euros.