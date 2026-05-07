[Analyse] La nomination de Thierry Garnier marque le début d’une nouvelle ère chez Ahold Delhaize

Le successeur de Frans Muller chez Ahold Delhaize a un rôle difficile à assumer. Qu’est-ce qui intéresse le groupe de distribution chez ce Français britannique, Thierry Garnier, qui a travaillé chez Carrefour, Kingfisher et Tesco? La transformation numérique est peut-être la réponse.

Un changement radical

Les actionnaires, les investisseurs et les analystes réagissent avec une certaine hésitation au changement de direction annoncé mercredi chez Ahold Delhaize. Il était certes clair que Frans Muller, très apprécié, ne resterait pas à la tête de l’entreprise pendant des années encore, mais le choix d’un outsider semble surprenant à première vue. Comment le processus de succession a-t-il été mené ? N’y avait-il pas de candidats internes compétents ?