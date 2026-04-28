Le groupe de boulangerie La Lorraine prospère malgré une année de transition

En 2025, La Lorraine Bakery Group s’est développé grâce à de nouvelles acquisitions et le groupe boulanger belge a investi dans la production et le stockage. L’année 2026 s’annonce également comme une année d’investissements.

Moins que prévu

La Lorraine, également société mère de Panos, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,57 milliard d’euros l’année dernière. Cette croissance de 7,5 % est principalement due à la division boulangerie et résulte à la fois d’une expansion organique et de l’intégration de récentes coentreprises. C’est ainsi qu’elle a acquis Bakery de France aux États-Unis et augmenté ses participations dans La Boîte à Pain (Royaume-Uni) et SPA Bakery (Italie).