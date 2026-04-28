Un bon départ pour Coca-Cola

Coca-Cola a bien démarré l’année. Le groupe de boissons a enregistré un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions au premier trimestre, notamment grâce aux bonnes ventes de Coca-Cola Zero.

Des volumes en hausse

Le groupe américain Coca-Cola a vu son chiffre d’affaires net augmenter de 12 % au premier trimestre, pour atteindre près de 12,5 milliards de dollars (10,6 milliards d’euros). Le bénéfice a augmenté de 18 % pour atteindre plus de 3,9 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros). Sur une base comparable, le chiffre d’affaires a augmenté de 10 %, dont 8 points de pourcentage provenant de l’augmentation des volumes et 2 points grâce à la hausse des prix.