Des adhérents tirent la sonnette d’alarme : Intermarché Belgique a-t-il mal digéré le rachat de Mestdagh ?

Le calme n’est pas encore revenu chez Intermarché Belgique. Il semble que le détaillant se soit surestimé en rachetant Mestdagh, ce qui a entraîné un chaos au niveau de la logistique, des opérations, des finances et de l’informatique. Cela a conduit à un mécontentement des franchisés et maintenant aussi à des faillites.

Abus

La faillite d’Intermarché Jette, il y a quelques semaines, a été pour le monde extérieur un nouveau signal indiquant que le succès des Mousquetaires en Belgique n’est finalement pas aussi solide qu’il n’y paraît. En novembre dernier, certains entrepreneurs avaient déjà tiré la sonnette d’alarme. Selon eux, Intermarché a tenté, par l’intermédiaire d’une agence de relations publiques, de minimiser les problèmes internes et d’en attribuer la cause à une mauvaise gestion de la part de certains entrepreneurs. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour contester cette version officielle. Elles s’adressent à nouveau à la presse..