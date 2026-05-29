Asda s’associe à Ocado pour ses activités en ligne

Asda s’associe à l’entreprise technologique Ocado: la chaîne de supermarchés va utiliser la plateforme logicielle d’Ocado. Grâce à cette alliance stratégique, le groupe britannique de supermarchés espère rattraper son retard sur le marché des courses en ligne.

Accord technologique

À partir de 2027, Asda utilisera la technologie d’Ocado pour son site web, son application mobile, la préparation des commandes en magasin et son service de livraison à domicile. La chaîne de supermarchés souhaite ainsi moderniser ses services en ligne et les rendre plus efficaces. Asda restera toutefois entièrement propriétaire de ses activités en ligne, de son offre client et de ses prix.