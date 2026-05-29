Les distributeurs alimentaires français furieux face au rapport « absurde » du Sénat

Selon un rapport du Sénat français, les chaînes de supermarchés empocheraient environ 40 euros sur chaque panier d’achat de 100 euros. Une conclusion qui suscite la colère des PDG d’E.Leclerc et de Carrefour, entre autres.

Un chiffre remarquable

La forte hausse de l’inflation alimentaire a incité le Sénat français, il y a un an et demi, à examiner de près les rapports de force commerciaux dans la grande distribution. La semaine dernière, l’assemblée a publié un rapport détaillé contenant des propositions visant à rétablir l’équilibre dans les relations entre les fournisseurs et les chaînes de supermarchés, qui abuseraient de leur pouvoir de négociation excessif, contourneraient la législation française (stricte) sur les accords commerciaux via des groupements d’achat internationaux et manqueraient de transparence.