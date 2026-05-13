Selon un tribunal allemand, Mondelēz s’est rendu coupable de « shrinkflation » trompeuse

En réduisant le contenu des tablettes de chocolat Milka tout en conservant le même emballage, Mondelēz s’est rendu coupable de tromperie, selon le tribunal de Brême. Ce jugement constitue un précédent susceptible d’avoir des répercussions sur d’autres fabricants.

Une mention claire est requise

L’année dernière, Mondelēz International a réduit le poids de plusieurs tablettes de chocolat Milka de 100 grammes à 90 grammes, sans en faire grand cas. L’association de consommateurs de Hambourg a alors déposé une plainte contre le fabricant auprès du tribunal de Brême, pour concurrence déloyale et emballage trompeur. Pour les consommateurs, ce changement était en effet à peine perceptible : l’emballage et le design sont restés identiques, tandis que la tablette elle-même a perdu environ un millimètre d’épaisseur. De plus, les prix de vente avaient considérablement augmenté peu de temps auparavant.