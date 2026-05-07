Lidl change d’avis et teste le Click & Collect

Après des années de réticence en matière d’achats en ligne, Lidl fait aujourd’hui un pas important dans la direction opposée : le discounter allemand lance un projet pilote « Click & Collect » en Irlande.

L’île comme tremplin ?

En Irlande, les clients peuvent depuis peu commander leurs courses en ligne via l’application Lidl Plus, puis les retirer sur le parking de leur supermarché, rapporte le Lebensmittel Zeitung. Les clients paient des frais de service fixes de 4,99 euros par commande et doivent commander pour un montant minimum de 30 euros. L’assortiment comprend plus de 1 000 produits, allant des fruits et légumes aux produits laitiers, en passant par la viande et les plats préparés. Seuls les articles non alimentaires en promotion hebdomadaire ne figurent pas encore dans l’offre.