Aldi et Lidl ne vendront plus de tabac ; les autres chaînes évaluent la situation

Alors que les supermarchés belges seront à nouveau autorisés à vendre des produits du tabac à partir de l’année prochaine, la question se pose de savoir s’ils le feront. Aldi et Lidl répondent catégoriquement « non », tandis que les autres chaînes n’ont pas encore pris de décision.

Consultation des franchisés

Suite à la récente décision de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré nulle l’interdiction de vente de tabac pour les chaînes de supermarchés de plus de 400 m², les supermarchés belges seront à nouveau autorisés à vendre des cigarettes à partir du 1er janvier 2027, à condition qu’elles ne soient pas exposées de manière visible. La question est : le feront-ils ? La semaine dernière, les fédérations de commerce de détail Comeos et Unizo plaidaient encore en faveur d’une interdiction de la vente de tabac aux jeunes, à l’instar de l’interdiction récemment mise en place au Royaume-Uni.