[En Images] Comment Q8 transforme ses stations-service en « foodmarkets digitaux »

Q8 ouvre son premier foodmarket digital en Belgique dans la station-service de Liège-Grétry. En développant ses activités de restauration, le géant pétrolier souhaite attirer des clients non seulement pendant les heures de pointe du matin et de midi, mais aussi en soirée. Le concept combine une cuisine compacte avec des plateformes de commande en ligne et la livraison à domicile.

Cap sur la restauration

À la station-service de Liège, les clients peuvent désormais commander en ligne ou via une borne numérique des repas tels que des tacos, du « crunchy chicken » et des « loaded potato wedges ». Des sandwichs de Panos et des produits du Delhaize Shop & Go font également partie de l’assortiment. Les livraisons s’effectuent via des plateformes telles que Just Eat Takeaway, Uber Eats et Deliveroo.