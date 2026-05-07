Deliveroo se lance dans la réservation de tables au restaurant

Deliveroo se lance également dans la réservation de tables. À Londres, le service de livraison de repas teste une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de réserver des tables dans des restaurants directement via l’application. Il s’agit de la première grande nouveauté depuis le rachat de Deliveroo par DoorDash en 2025.

Double intégration

Un vent nouveau souffle chez Deliveroo : avec Deliveroo Reservations, la plateforme étend ses services de la livraison de repas à la réservation de tables au restaurant. Selon RetailGazette, les utilisateurs ont déjà accès en temps réel aux disponibilités de centaines de restaurants à Londres. Les réservations et les annulations se synchronisent automatiquement avec les systèmes des restaurants, sans intervention manuelle.

Le nouveau service fonctionne sur le logiciel de gestion de restaurant de SevenRooms, et ce n’est pas un hasard : l’année dernière, DoorDash a racheté SevenRooms en plus de Deliveroo. Entre-temps, DoorDash a également lancé une fonctionnalité de réservation similaire aux États-Unis.

Sujet de frustration

Deliveroo positionne clairement ce nouveau service comme un soutien aux restaurants partenaires en dehors du canal de livraison. La plateforme souhaite aider les restaurants à attirer davantage de clients dans leurs établissements physiques, à améliorer leur visibilité et à toucher de nouveaux clients. Selon ses propres études, une grande partie des consommateurs éprouve en effet de la frustration lorsqu’elle cherche des restaurants disponibles.

Selon cette étude, 73 % des Londoniens sortiraient plus souvent au restaurant si la réservation était plus simple. Ainsi, 56 % déclarent avoir déjà renoncé à des projets spontanés en raison de la difficulté à trouver une réservation. Par ailleurs, 60 % ont abandonné parce que la recherche prenait trop de temps, tandis que 51 % utilisent plusieurs plateformes pour réserver une table.

Deliveroo déploie actuellement cette fonctionnalité à Londres et prévoit de l’étendre à d’autres régions du Royaume-Uni dans le courant de l’année.