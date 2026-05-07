Les premiers signes de redressement propulsent Kraft Heinz au-delà des prévisions

Au premier trimestre, Kraft Heinz a dépassé ses prévisions de ventes. Les efforts déployés par le PDG Steve Cahillane pour redynamiser les marques commencent à porter leurs fruits. Plutôt que de se scinder, l’entreprise souhaite désormais investir davantage.

Les consommateurs restent prudents

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 6,05 milliards de dollars américains (5,53 milliards d’euros) au cours du dernier trimestre, dépassant les prévisions du marché qui s’établissaient à 5,89 milliards de dollars. La marge brute s’est améliorée de 230 points de base pour atteindre 36,7 %, tandis que la marge brute ajustée a reculé de 30 points de base à 34,1 %.