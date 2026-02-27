Nouvelle faillite chez Intermarché : liquidation à Leuze

Alors que les troubles semblent s’intensifier chez Intermarché en Belgique, le groupe est confronté à une nouvelle faillite : le magasin de Leuze organise une grande liquidation dans les prochains jours.

Liquidation

L’Intermarché de Leuze (Eghezée, province de Namur) est en faillite. À partir de samedi, le liquidateur SA Comptoir Faillites & Saisies organisera une vente du stock avec des réductions de 50 % sur les produits frais et surgelés et de 30 % sur les denrées non périssables. C’est ce qui ressort des messages publiés par l’entreprise sur les réseaux sociaux. Le magasin était déjà sous protection judiciaire depuis un certain temps, a appris RetailDetail.

Ce n’est pas le premier ni le seul établissement de la chaîne à fermer ses portes : ces derniers mois, les magasins de Morlanwelz, Auvelais, Jette et Rhisnes, entre autres, ont également mis la clé sous la porte. Plusieurs autres supermarchés sont sous protection judiciaire, certains adhérents sont impliqués dans des litiges avec le groupe.

Dans le rouge

Selon certains entrepreneurs affiliés, les choses vont mal chez Les Mousquetaires depuis le rachat de Mestdagh en 2022 : en raison de problèmes logistiques, informatiques et financiers, plusieurs supermarchés se sont retrouvés en difficulté financière, avec pour conséquence des dizaines de millions de dettes auprès du groupe.

La direction d’Intermarché Belgique nie l’ampleur du problème dans une interview accordée à RetailDetail. Le détaillant est certes dans le rouge en raison du rachat et des investissements importants consentis pour moderniser le parc de magasins vieillissant de Mestdagh, mais les problèmes logistiques sont désormais sous contrôle. Le groupe a réalisé l’année dernière une croissance de 6 % de son chiffre d’affaires, qui a atteint près de 2 milliards d’euros, malgré la disparition du chiffre d’affaires lié au tabac (2 %) et un nombre de magasins pratiquement inchangé.