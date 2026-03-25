[Analyse] Carrefour ne vendrait-il finalement pas sa filiale belge ?

La réaction du groupe Carrefour face aux rumeurs concernant la vente de ses activités belges à un fonds d’investissement allemand semble indiquer qu’une telle vente n’est plus à l’ordre du jour.

Peu d’intérêt

« Carrefour reste pleinement engagé à développer ses activités en Belgique à long terme », a-t-il déclaré aujourd’hui en réaction à l’information selon laquelle le groupe d’investissement allemand Aurelius aurait manifesté son intérêt pour racheter les activités belges du distributeur en collaboration avec la direction locale. Cela semble indiquer que le groupe ne procédera pas (pour l’instant ?) à la vente de sa filiale belge. C’est du moins la conclusion surprenante que tire le journal économique De Tijd – à l’origine des rumeurs mercredi – de la réaction, en effet assez vague, du service de presse du groupe.