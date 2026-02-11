Le chocolatier Galler obtient de la protection contre ses créanciers

Le chocolatier wallon Galler a obtenu une protection contre ses créanciers. L’entreprise est confrontée depuis des années à des pertes structurelles, notamment en raison des inondations catastrophiques de 2021.

Catastrophe après catastrophe

Le tribunal de l’entreprise a accordé à la société de Vaux-sous-Chèvremont une protection judiciaire de quatre mois, lui permettant ainsi d’élaborer un plan de réorganisation sous la supervision d’un mandataire, sans subir la pression immédiate des créanciers. Plusieurs sources ont confirmé cette mesure au journal L’Echo.