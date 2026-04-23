Average Rob lance sa friterie « La Patate » avec ambition : des emplacements de choix et un déploiement rapide

Le YouTuber et entrepreneur Robert Van Impe, plus connu sous le nom d’Average Rob, s’attaque, après la bière (Tout Bien), à cet autre classique belge : la friterie. Le premier établissement de La Patate ouvre ses portes juste à côté de la gare d’Anvers, et au moins deux autres suivront cette année.

Déjà des projets à l’étranger

Le 8 mai, La Patate, un nouveau concept de friterie d’Average Rob, ouvrira sa première succursale sur la De Keyserlei à Anvers, juste à côté de la gare centrale. Du moins, « avec » et non « de » Average Rob, car le concept est le fruit d’une collaboration avec les entrepreneurs en série Gilles Mattelin et Jorn Vanysacker, le fonds d’investissement Green Park Investment Partners et le groupe de restauration MTM. Ce dernier exploite déjà dix établissements à Gand et apporte son expertise opérationnelle.

La Patate a donc d’emblée des ambitions de chaîne : au moins deux établissements supplémentaires sont prévus pour 2026, toujours dans des emplacements de premier choix en centre-ville. L’objectif est ensuite d’atteindre au moins vingt succursales en quatre ans. À plus long terme, La Patate envisage déjà une expansion internationale. Le concept est positionné comme un produit d’exportation de l’identité culinaire belge, comparable à la pizza italienne ou aux sushis japonais.

La friterie typique, mais en version triple A

La Patate se positionne donc délibérément comme un retour aux sources de la culture belge de la friterie. Pas de carte élaborée ou expérimentale, mais une offre épurée et reconnaissable : des frites cuites au saindoux, un ragoût classique, des boulettes à la sauce tomate et du vol-au-vent. Les recettes ont été testées par des panels de dégustation afin de garantir la qualité et la constance. L’offre de snacks reste également fidèle à la tradition, avec des produits connus issus de collaborations avec, entre autres, Mora et Vanreusel.

Selon Van Impe, La Patate n’est toutefois pas un coup opportuniste, mais une étape logique : la traduction d’une passion personnelle en un concept physique. Average Rob apporte ainsi bien plus qu’une simple notoriété : son amour prononcé pour les frites est au cœur du concept et constitue un véritable argument marketing. Ce storytelling – combiné à son audience sur les réseaux sociaux – confère à La Patate une position de départ solide en termes de notoriété de marque.