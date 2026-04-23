Les Néerlandais se tournent en masse vers les supermarchés étrangers

De plus en plus de consommateurs néerlandais cherchent à faire des économies de l’autre côté de la frontière. Un Néerlandais sur trois fait ses courses en Allemagne ou en Belgique au moins une fois par mois. Le « shopping transfrontalier » passe ainsi d’un phénomène régional à une tendance nationale plus large.

Bien plus qu’une simple « sortie »

L’étude met en évidence une tendance structurelle. Un Néerlandais sur dix-sept fait même ses courses de l’autre côté de la frontière chaque semaine. Plus d’un quart traverse la frontière une à deux fois par mois pour faire des achats en gros. Près de 5 % des personnes interrogées font toutes leurs courses à l’étranger.