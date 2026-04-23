Mondelez atteint son objectif en matière d’emballage : 5 % de plastique recyclé

Mondelez (Milka, Oreo et Philadelphia e.a.) a déjà atteint son objectif de réduire l’utilisation de plastique vierge en Europe. Le groupe fait état de deux résultats concrets, même s’ils restent modestes, mais met surtout l’accent sur les innovations en matière de recyclage mécanique et chimique.

Nouvelle technologie de recyclage

Cette réduction résulte du remplacement des barquettes en PET rigide par des barquettes composées à environ 80 % de plastique recyclé (rPET). Cette adaptation concerne plusieurs marques phares en Europe, notamment les emballages de chocolat et de biscuits. « Une avancée importante pour réduire l’utilisation de plastique vierge et contribuer à une chaîne d’emballage plus circulaire », déclare Catherine Burgeat, directrice principale du développement durable pour l’Europe chez Mondelez International.