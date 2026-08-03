Colruyt Professionals ouvre son huitième magasin

Colruyt Group continue d’investir dans ses activités B2B : le 5 août, la huitième succursale de Colruyt Professionals, l’enseigne exclusivement dédié aux clients professionnels, ouvrira ses portes à Alleur.

Pour les magasins de nuit, les commerces de proximité et l’horeca

Le magasin d’Alleur, près de Liège, d’une superficie de plus de 1 000 m², est le deuxième de la province de Liège et le troisième en Wallonie. Les clients professionnels titulaires d’une carte Colruyt Professional Plus y trouveront un assortiment composé principalement de grands conditionnements, de produits en vrac et de produits présentés sur des palettes. Ils pourront y faire leurs achats en toute efficacité, grâce à des chariots plus grands et des allées plus larges. Un premier concept test de Colruyt Professionals a ouvert ses portes en 2020 à Schaerbeek ; récemment, la formule s’est également implantée en Flandre, avec des magasins à Gand et à Machelen.

« En tant que seul distributeur belge, nous estimons qu’il est essentiel d’être présents pour tous nos clients. La demande des clients professionnels pour une offre de magasins distincts est forte », explique Jo Willemyns, directeur du commerce alimentaire chez Colruyt Group. « Le succès rencontré par nos magasins partout en Belgique a confirmé nos projets de croissance, et la forte présence de magasins de nuit, de commerces de proximité et de l’Horeca a également joué un rôle important. Outre les plus de 260 magasins Colruyt où les clients professionnels et particuliers peuvent faire leurs achats aux meilleurs prix, nos clients professionnels pourront également compter, d’ici fin 2026, sur 10 magasins Colruyt Professionals dédiés. »