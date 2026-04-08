L’enseigne B2B Colruyt Professionals s’implante en Flandre

Colruyt Professionals, le concept de magasin avec lequel Colruyt Group s’adresse exclusivement à une clientèle professionnelle, ouvre aujourd’hui et la semaine prochaine ses deux premiers magasins en Flandre. Le distributeur estime que le marché pourrait accueillir une dizaine de magasins.

Trois nouveaux points de vente

Depuis l’ouverture d’un premier concept test à Schaerbeek en 2020, Colruyt Professionals a déjà ouvert cinq magasins à Bruxelles et en Wallonie. Les premiers magasins ouvrent désormais également en Flandre : c’est le cas aujourd’hui sur l’Ottergemsesteenweg Zuid à Gand, à proximité du grossiste en restauration Sligro. Le 15 avril suivra un magasin sur l’ancien site Makro à Machelen. Dans les années à venir, Colruyt Professionals vise un total d’une dizaine de magasins répartis dans tout le pays. En Wallonie également, un magasin supplémentaire ouvrira cette année encore : à Alleur, près de Liège.

« En tant que seul distributeur belge, nous estimons qu’il est essentiel d’être présents pour tous nos clients. La demande des clients professionnels en Flandre pour une offre de magasins distincts est forte », explique Jo Willemyns, directeur du commerce alimentaire chez Colruyt Group. « Le succès de nos magasins à Bruxelles et en Wallonie a confirmé nos plans de croissance, et la forte présence de magasins de nuit, de commerces de proximité et de l’Horeca en Flandre a également joué un rôle important. »

La croissance des magasins Colruyt Professionals est également un atout pour les clients particuliers. En effet, ce concept allège la charge des magasins Colruyt classiques, les achats en gros volumes étant désormais orientés vers les magasins B2B. Les commerçants peuvent y faire leurs achats plus efficacement, grâce à des chariots plus grands, des allées plus larges et un assortiment composé principalement de grands conditionnements, de produits en vrac et de palettes.