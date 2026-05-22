[Filet Pur] Flou artistique

Arrêtez les presses : il n’y avait qu’une seule priorité dans le food-retail belge cette semaine, et les mauvaises nouvelles ne sont pas des nouvelles. Car en ces jours de canicules, les supermarchés ont autre chose à faire que de fournir des actualités juteuses. Mais ce Filet Pur ne serait pas trop sec pour autant.

Rideaux de fumée

Ces infâmes détaillants voulaient profiter du fait qu’il est arrivé à votre serviteur de faire le pont pour se lancer dans des joutes tactiques dans l’espoir d’échapper à l’attention de ce petit donneur de leçons de RetailDetail ? Raté ! La chaîne de télévision publique était à ma porte avant je m’en rende compte et les employés de l’Aldi local nous ont presque chassés du parking pendant que je commentais le flou artistique de la brochure du discounter – ainsi que les baisses de prix somme toute relativement modestes du des grands rivaux de Lidl.