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Écrit par Pauline Neerman
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La boisson aux fruits Wicky devient la petite sœur de CoolBest

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Food6 juillet, 2026

Refresco Benelux a cédé les droits de la marque de boissons aux fruits Wicky à Riedel. Riedel, qui produit notamment les marques Appelsientje, CoolBest et DubbelFrisss, renforce ainsi encore davantage sa position sur le marché des boissons fruitées.

« L’attention qu’elle mérite »

Si Riedel devient propriétaire de la marque, Refresco Benelux reste responsable de la production et de la mise en bouteille de Wicky. Selon les deux entreprises, cette structure garantit la continuité pour les détaillants et les consommateurs. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués. L’acquisition a été finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

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