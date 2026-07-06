Jorian van Acker, nouveau DG de Mondelez Benelux : un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros à l’horizon

Mondelez International nomme Jorian van Acker au poste de vice-président et directeur général pour le Benelux. Il prendra la tête de l’organisation régionale du fabricant de snacks, avec un objectif clair : atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030.

Ancien de Procter & Gamble

Van Acker arrive de Procter & Gamble, où il était récemment responsable des divisions Baby & Feminine Care en France et au Benelux. Il y a piloté des transformations commerciales et œuvré à la croissance du chiffre d’affaires au sein du pôle France-Benelux. Auparavant, en tant que directeur des ventes, il avait dirigé l’intégration des organisations commerciales belges et néerlandaises en une seule structure Benelux.

Selon Mondelēz, Van Acker apporte une solide expérience commerciale, notamment en matière de collaboration avec les distributeurs, de développement organisationnel et de mise en œuvre d’une croissance durable. Cette nomination s’inscrit dans l’ambition de l’entreprise d’accélérer sa croissance au Benelux et d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici 2030.

Le nouveau directeur général voit surtout des opportunités dans une collaboration plus étroite avec les partenaires de la grande distribution, dans la poursuite du développement du portefeuille de marques et dans l’innovation. « À cet égard, je me concentrerai sur le renforcement de notre collaboration avec nos partenaires de la grande distribution, la valorisation maximale de notre solide portefeuille de marques et le déploiement réussi de nos innovations en magasin, comme Côte d’Or Biscoff. Avec une orientation commerciale claire, je souhaite générer une croissance durable de nos catégories et consolider davantage notre position de leader au Benelux. »