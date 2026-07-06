Aldi UK teste une limitation des horaires dans le cadre d’une mesure d’économie

Alors qu’ Aldi envisage d’ouvrir ses magasins le dimanche en Belgique pour regagner des parts de marché, le discounter fait le chemin inverse au Royaume-Uni : les magasins y ferment une heure plus tôt afin de réduire les coûts et de maintenir des prix bas.

Économies

Au Royaume-Uni, Aldi Süd teste l’impact d’horaires d’ouverture plus restreints. Quelques dizaines de magasins ferment désormais une heure plus tôt : à 21 h au lieu de 22 h, comme c’est l’usage dans le pays. C’est ce que rapportent les clients et les employés des magasins concernés sur les réseaux sociaux. Le discounter n’a pas précisé le nombre exact de magasins concernés. Selon The Sun, il s’agirait actuellement de 48 des 1 048 magasins britanniques au total, mais ce nombre devrait encore augmenter dans les mois à venir.