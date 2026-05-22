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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Alexandre Bompard restera à la tête de Carrefour pour trois ans supplémentaires

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Food22 mai, 2026
Shutterstock.com

L’assemblée générale des actionnaires de Carrefour a prolongé vendredi le mandat du PDG Alexandre Bompard pour les trois prochaines années. Le dirigeant pourra donc poursuivre ses projets de transformation stratégique.

Critiques des investisseurs et des syndicats

M. Bompard entame un quatrième mandat à la tête du numéro deux français, qui restructure actuellement ses activités internationales. Le conseil d’administration avait déjà proposé la prolongation de son mandat l’été dernier, et l’assemblée générale des actionnaires a donné son accord vendredi. Le dirigeant, qui est à la tête du distributeur depuis neuf ans, peut ainsi poursuivre son travail.

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