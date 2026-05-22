Comment Albert Heijn et Colruyt tirent parti de la période des examens

À l’approche de la période des examens, une période stressante s’annonce pour les parents et les jeunes étudiants. Albert Heijn et Colruyt lancent des initiatives pour alléger un peu la pression. Chacun à sa manière…

Des collations plus saines

Pour de nombreux jeunes, la période des examens est surtout synonyme de stress, de grignotage et de caféine, indique Albert Heijn dans un communiqué de presse. Une enquête menée par iVOX auprès de 1 000 étudiants flamands et 500 parents révèle que 82 % des étudiants se sentent épuisés pendant les examens, 79 % grignotent davantage et 67 % souffrent de « brain fog » (brouillard cérébral). Dans le même temps, les connaissances des étudiants en matière de « nutrition pour le cerveau » atteignent à peine 1,5 sur 10. Les parents obtiennent des scores encore plus faibles et ne se rendent souvent pas compte que leur enfant est en pleine crise mentale pendant la période d’examens.

Comme l’alimentation a bel et bien un impact sur la concentration et l’énergie pendant les révisions, Albert Heijn lance aujourd’hui BrainBooster : un outil nutritionnel gratuit qui traduit le calendrier des examens en un programme alimentaire personnalisé. Par exemple, des épinards pour les examens où la « compréhension » est centrale, des myrtilles et des antioxydants pour la « mémorisation », du poisson gras ou des noix pour les matières analytiques, des produits à base de céréales complètes et du magnésium pour la mise en pratique et les exercices. Le distributeur a collaboré avec différents partenaires et experts en nutrition, technologie et comportement, dont l’expert en nutrition Michaël Sels. Lors de la précédente période d’examens, BrainBooster a déjà été testé par 1 000 étudiants, qui ont réagi positivement.

Colruyt est également conscient de la nécessité de proposer des collations saines pendant la période d’examens. Un parent sur quatre met du chocolat et des barres chocolatées dans son caddie à chaque visite en magasin, et ce chiffre passe même à un sur trois pour les chips et les snacks. Les en-cas sains ne séduisent que moins de 5 % des clients par visite en magasin. Le distributeur réagit de manière ludique, avec le lancement temporaire du « bon tuyau », disponible en édition limitée à partir du 26 mai dans tous les magasins Colruyt au prix de 14,99 euros. Il s’agit d’un tube rempli d’en-cas plus sains, notamment des noix, des barres de muesli et des gaufres au maïs. Colruyt souhaite ainsi, selon ses propres termes, soutenir les familles qui ont peu de répit mental pendant la période des examens.