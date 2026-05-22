Walmart voit son chiffre d’affaires et ses bénéfices augmenter, mais aussi ses coûts

Prix bas

Le détaillant maintient toutefois ses prévisions. Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2027, Walmart table sur une croissance du chiffre d’affaires de 4 % à 5 % à taux de change constants et sur une augmentation du résultat d’exploitation ajusté de 7 % à 10 % (également à taux de change constants). Pour l’ensemble de l’exercice, le détaillant continue de viser une croissance du chiffre d’affaires de 3,5 % à 4,5 % et une croissance du résultat d’exploitation ajusté de 6 % à 8 %, toutes deux à taux de change constants.