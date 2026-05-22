Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Jorg Snoeck
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Walmart voit son chiffre d’affaires et ses bénéfices augmenter, mais aussi ses coûts

icon
Food22 mai, 2026

Prix bas

Le détaillant maintient toutefois ses prévisions. Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2027, Walmart table sur une croissance du chiffre d’affaires de 4 % à 5 % à taux de change constants et sur une augmentation du résultat d’exploitation ajusté de 7 % à 10 % (également à taux de change constants). Pour l’ensemble de l’exercice, le détaillant continue de viser une croissance du chiffre d’affaires de 3,5 % à 4,5 % et une croissance du résultat d’exploitation ajusté de 6 % à 8 %, toutes deux à taux de change constants.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail