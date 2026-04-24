Le plan de restructuration de Nestlé se concrétise en France et en Allemagne

Le plan annoncé par Nestlé en 2025, prévoyant la suppression de 16 000 emplois à l’échelle mondiale, se concrétise peu à peu. En France et en Allemagne, la multinationale annonce les premières vagues de licenciements.

En mode de réduction des effectifs

En octobre dernier, le PDG de Nestlé, Philipp Navratil, avait annoncé son intention de supprimer 16 000 emplois au sein de la multinationale, afin de réaliser plus de trois milliards de francs suisses d’économies d’ici fin 2027. «Le monde change et Nestlé doit s’adapter plus rapidement », avait-il alors déclaré. Six mois plus tard, les premières mesures se concrétisent, même si les chiffres restent pour l’instant modestes.