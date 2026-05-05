Jysk prévoit d’ouvrir une centaine de nouveaux magasins dans les grandes villes européennes

La chaîne danoise d’ameublement Jysk nourrit de grands projets d’expansion : le détaillant souhaite ouvrir, d’ici trois ans, une centaine de nouveaux magasins dans des emplacements centraux de grandes villes européennes, notamment Bruxelles, Amsterdam, Barcelone et Madrid.

Une meilleure accessibilité en ville

D’ici fin août, date de clôture de l’exercice fiscal en cours, Jysk prévoit d’avoir ouvert 30 nouveaux magasins dans les grandes villes. Les 70 magasins restants suivront au cours des deux exercices fiscaux suivants, jusqu’à l’été 2028. À Bruxelles, au moins deux nouveaux magasins verront le jour. Par ailleurs, le détaillant ouvrira prochainement de nouveaux magasins notamment à Amsterdam, Barcelone, Madrid, Bucarest, Dublin, Oslo et Stockholm. Avec cette stratégie de croissance, la chaîne de magasins d’ameublement souhaite être plus accessible aux personnes vivant dans les grandes villes.