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Écrit par Jorg Snoeck
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Maisons du Monde lance un nouveau concept en Espagne alors que la pression s’intensifie

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Maison & Déco13 avril, 2026

La chaîne française de meubles Maisons du Monde mise sur la rénovation de ses magasins en Espagne, malgré sa situation financière précaire. Alors que l’entreprise expérimente un nouveau concept de magasin à Madrid et dans d’autres villes espagnoles, l’endettement croissant oblige parallèlement la direction à rechercher des financements externes.

L’expérience au cœur

Avec l’ouverture de son premier magasin rénové à Madrid, Maisons du Monde lance un concept qui mise fortement sur l’expérience et l’inspiration. Le détaillant souhaite plonger ses clients dans une ambiance chaleureuse et accueillante où les produits ne sont pas seulement visibles, mais aussi présentés de manière tangible et peuvent être testés.

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