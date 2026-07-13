Habitat accélère son retour sur le marché européen : bientôt présent sur 14 marchés

La marque de mobilier Habitat accélère son retour sur le marché européen grâce à un modèle entièrement numérique. Deux ans après son rachat par Vente-unique, la marque renoue avec la croissance et vise à s’implanter dans quatorze pays européens.

Fini les magasins

Habitat est déjà présente en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique francophone, en Suisse, en Autriche, au Portugal et au Luxembourg, entre autres. Les Pays-Bas, la Flandre, l’Italie et la Suisse italophone viendront désormais s’ajouter à ce liste à un rythme accéléré. À terme, la marque vise à s’implanter dans tous les pays où sa société mère, Vente-unique, dispose déjà d’une structure opérationnelle.