[Interview] Dille & Kamille suscite la réflexion avec son service de prêt : « Avez-vous vraiment besoin de tout ce que vous voyez en magasin ? »

Dille & Kamille lance un service de prêt destiné à ses membres. Le PDG Hans Geels ne considère pas cette initiative comme un modèle économique supplémentaire, mais comme une incitation délibérée à lutter contre la logique du jetable dans le retail. Parallèlement, la chaîne poursuit sa croissance, avec sept nouveaux magasins cette année et de nouvelles ambitions en Belgique, en Allemagne et en France.

Pas de réduction, mais de l’inspiration

Dille & Kamille vend des articles neufs. Le PDG Hans Geels ne s’en cache pas. Pourtant, à l’occasion du lancement du nouveau service de prêt, il pose une question qui semble aller à l’encontre du commerce de détail traditionnel : « Avez-vous vraiment besoin de tout ce que vous voyez en magasin ? » C’est avec cette question que la chaîne lance un projet pilote permettant aux membres (du programme de fidélité) d’emprunter certains produits au lieu de les acheter. « Cela nous a semblé être une bonne idée d’offrir un service supplémentaire à nos membres », explique Hans Geels.