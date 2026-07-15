Les Français compensent le recul britannique chez B&M

Au premier trimestre, B&M a enregistré une croissance modeste de son chiffre d’affaires. Au Royaume-Uni, la saison du jardinage et des activités de plein air a démarré lentement, mais la croissance en France et les meilleurs résultats de Heron Foods ont compensé cette baisse.

Pression sur les prix au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le printemps s’est fait attendre, ce qui a freiné les ventes d’articles saisonniers sur ce marché, le plus important du groupe. Au cours des 13 semaines closes au 27 juin, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 2 % pour atteindre 1,43 milliard de livres sterling (1,67 milliard d’euros), tandis que le chiffre d’affaires comparable de B&M UK a reculé de 2,3 % en conséquence.

Dans le même temps, la pression exercée par les chaînes de supermarchés s’est intensifiée : leurs programmes de fidélité ont entraîné une baisse des prix des produits alimentaires, des produits ménagers et d’autres achats quotidiens. B&M a réagi en investissant davantage dans ses prix et en revoyant son assortiment. La chaîne souhaite ainsi renforcer son image de marque axée sur le rapport qualité-prix, alors que la pression sur les ménages à faibles revenus persiste.

La France, en revanche, devient un moteur de plus en plus important pour le groupe, tandis que la chaîne de produits surgelés Heron Foods a également enregistré de meilleures performances. Au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires annuel de B&M a augmenté de 3,6 % pour atteindre 5,78 milliards de livres sterling (6,76 milliards d’euros), soutenu par une croissance à deux chiffres en France. Le bénéfice ajusté a toutefois reculé, le distributeur ayant dû faire face à des marges plus faibles et aux coûts liés à de nouveaux investissements en matière de prix.